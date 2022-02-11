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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın PCR testleri negatif çıktı

    Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın PCR testleri negatif çıktığını açıkladı. Erdoğan’ın mesaisine bugün başlayacağı açıklandı.

    Corona’yı yendi

    Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Başkan Erdoğan'ın PCR testlerinin negatife döndüğünü açıkladı. Topaloğlu, "Cumhurbaşkanımızın son 2-3 gündür şikayetleri ve semptomları tamamen kayboldu. Hanımefendinin ise çok hafif düzeyde semptomları mevcut, basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde tablo devam etmekte" dedi. Erdoğan, "Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Erdoğan'ın yoğun mesaisine yarın (bugün) başlayacağını bildirdi.



    NO SMOKING!
    9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde bu alışkanlığın zararları bir kez daha gündeme geldi. Başkan Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışındaki programlarında bırakma sözü veren tiryakilerden aldığı 215 adet sigara paketi, "Yaşam İçin Bir Söz" mottosuyla Külliye'de sergilendi.



    Erdoğan, toplantıya katılan bir muhtarın paketini alarak sigarayı bırakmasını istemişti.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın PCR testleri negatif çıktı
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