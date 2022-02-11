Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın PCR testleri negatif çıktı

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Başkan Erdoğan'ın PCR testlerinin negatife döndüğünü açıkladı. Topaloğlu, "Cumhurbaşkanımızın son 2-3 gündür şikayetleri ve semptomları tamamen kayboldu. Hanımefendinin ise çok hafif düzeyde semptomları mevcut, basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde tablo devam etmekte" dedi. Erdoğan, "Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Erdoğan'ın yoğun mesaisine yarın (bugün) başlayacağını bildirdi.