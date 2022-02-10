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    • 11.02.2022 00:33
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    • 11.02.2022 00:37
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    Firari FETÖ'cü mağarada enselendi!

    Bolu'nun Seben ilçesinde, FETÖ'nün firari mahrem imamı ve sözde Kütahya koordinatörü 'Salih' kod adlı M.Y., saklandığı mağarada yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından Kütahya'ya gönderilecek.

    Haşhaşi mağarada yakalandı!

    Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar devam ediyor.

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında aranan örgütün sözde Kütahya koordinatörü 'Salih' kod adlı M.Y.'nin Seben ilçesinde bir evde gizlendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    MAĞARADA YAKALANDI
    Jandarma ve polis tarafından ortak düzenlenen operasyonda Kaşbıyıklar köyündeki bir eve baskın yapıldı. Şüphelinin evden kaçtığı belirlenince bölgede arama çalışması başlatıldı.

    Yapılan arama sonucunda M.Y., saklandığı mağarada yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından Kütahya'ya gönderilecek.

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