SON DAKİKA! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan "Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması" hakkında flaş açıklama

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Türkiye Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması" konusunda önemli açıklamalarda bulunuyor...

İşte Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar

Bugüne kadar komisyonlarda aksi görüş ifade edilmedi. İki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi. 2016 yılında komisyonda anayasa değişikliği teklifi görüşülürken hiç bir muhalefet partisi üyesi Cumhurbaşkanı'nın 2.kez aday olacağı konusuna itiraz etmedi. Komisyon raporlarında bu konunun tartışmasız olduğu yer almıştır. Farklı bir görüş bildirilmemiştir. Bu konu Anayasa'nın 101.maddesinde açıktır.

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