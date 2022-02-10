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    • 10.02.2022 20:05
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 10 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı 10 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 10 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 44 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi.

    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım" dedi.

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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 10 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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