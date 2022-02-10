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    • 10.02.2022 12:21
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    • 10.02.2022 12:26
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    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüştü: Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada yapılan görüşme sonrası Bakan Bozdağ, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili yeni adımlar atılacağını duyurdu.

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    Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.

    Koca ile verimli bir istişare yaptıklarını ifade eden Bozdağ, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında verimli bir istişare yaptık. Tazminat talepleri karşısında hekimler de hâkimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız." bilgisini paylaştı.

    "ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

    Bakan Koca da Bozdağ'ın açıklamasını sosyal medya hesabından alıntılayarak, "Adalet Bakanımız Sn. Bekir Bozdağ'a gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum. Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüştü: Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız
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