Tunceli, Giresun, Erzurum, Osmaniye, Kütahya'da yarın okullar tatil mi? MEB Valilik son dakika 10 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler listesi!

Yarın okulların tatil olup olmadığı kar yağışının etkili olduğu illerde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Peki, Tunceli, Giresun, Erzurum, Osmaniye, Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat tatil olan il ve ilçeler listesi!
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
10 Şubat kar tatili olan iller hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr'de yer alacaktır...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.