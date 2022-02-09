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    • 09.02.2022 17:02
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    Tunceli, Giresun, Erzurum, Osmaniye, Kütahya'da yarın okullar tatil mi? MEB Valilik son dakika 10 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler listesi!

    Tunceli, Giresun, Erzurum, Osmaniye, Kütahya'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından sıkı takibe alındı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası bazı illerde eğitim hayatını olumsuz etkiliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler kar tatili haberleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, Tunceli, Giresun, Erzurum, Osmaniye, Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat tatil olan il ve ilçeler listesi!

    takvim.com.tr
    Tunceli, Giresun, Erzurum, Osmaniye, Kütahya’da yarın okullar tatil mi?

    Yarın okulların tatil olup olmadığı kar yağışının etkili olduğu illerde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Peki, Tunceli, Giresun, Erzurum, Osmaniye, Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat tatil olan il ve ilçeler listesi!

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    10 Şubat kar tatili olan iller hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr'de yer alacaktır...

    METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; iç ve batı 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Rüzgarın; Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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        Haberler Güncel Tunceli, Giresun, Erzurum, Osmaniye, Kütahya'da yarın okullar tatil mi? MEB Valilik son dakika 10 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler listesi!
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