Diyanet'e göre sigara içmek haram mı mekruh mu? Sigara içmek haram mı? Sigara içmek günah mı sayılıyor, dini hükmü nedir?

Her sene 9 Şubat'ta "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kutlanıyor. Bu bağlamda sigara içmenin dini yükümlülüğü de merak ediliyor. Sigaranın sağlığa zararlarının yanı sıra İslam dinine göre hükmü de ağır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bu alışkanlığın terk edilmesi çağrısında bulundu. Erbaş açıklamasında "Dinen haram olan sigarayı bırakalım." ifadesini kullandı. Bu gelişmelerle birlikte arama motorlarında, "Sigara içmek haram mı? Diyanet'e göre sigara içmek haram mı mekruh mu? Sigara içmek günah mı sayılıyor?" sorularını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...
SİGARA İÇMEK HARAM MI? ALİ ERBAŞ AÇIKLADI!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bu alışkanlığın terk edilmesi çağrısında bulundu.
Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sigara kullanımı nedeniyle dünyamızda her yıl 7 milyon insan doğrudan, 1,2 milyon insan ise pasif içici olması sebebiyle hayatını kaybediyor. Sevdiklerimiz ve sağlığımız için Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapalım, dinen haram olan sigarayı bırakalım." ifadesini kullandı.