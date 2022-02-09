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    • 10.02.2022 08:54
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    Diyanet'e göre sigara içmek haram mı mekruh mu? Sigara içmek haram mı? Sigara içmek günah mı sayılıyor, dini hükmü nedir?

    9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlanıyor. Bu önemli gün dolayısıyla yapılan araştırmaya göre tütün ürünleri, akciğer kanseri başta olmak üzere kanserler, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi birçok önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dinen haram olan sigarayı bırakalım." açıklamasında bulundu. Peki, Sigara içmek haram mı? Diyanet'e göre sigara içmek haram mı mekruh mu? Sigara içmek günah mı sayılıyor, dini hükmü nedir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Sigara içmek haram mı? Diyanet’e göre sigara içmek haram mı mekruh mu? Sigara içmek günah mı sayılıyor, dini hükmü nedir?

    Her sene 9 Şubat'ta "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kutlanıyor. Bu bağlamda sigara içmenin dini yükümlülüğü de merak ediliyor. Sigaranın sağlığa zararlarının yanı sıra İslam dinine göre hükmü de ağır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bu alışkanlığın terk edilmesi çağrısında bulundu. Erbaş açıklamasında "Dinen haram olan sigarayı bırakalım." ifadesini kullandı. Bu gelişmelerle birlikte arama motorlarında, "Sigara içmek haram mı? Diyanet'e göre sigara içmek haram mı mekruh mu? Sigara içmek günah mı sayılıyor?" sorularını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

    SİGARA İÇMEK HARAM MI? ALİ ERBAŞ AÇIKLADI!

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bu alışkanlığın terk edilmesi çağrısında bulundu.

    Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sigara kullanımı nedeniyle dünyamızda her yıl 7 milyon insan doğrudan, 1,2 milyon insan ise pasif içici olması sebebiyle hayatını kaybediyor. Sevdiklerimiz ve sağlığımız için Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yeni bir başlangıç yapalım, dinen haram olan sigarayı bırakalım." ifadesini kullandı.

        SİGARA İÇMENİN DİNİ HÜKMÜ NEDİR?

        Son yıllarda yapılan birçok araştırma sigaranın insan sağlığı üzerinde pek çok zararlı etkisinin olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuş bulunmaktadır.

        Bazıları ölümcül olmak üzere çok sayıda hastalığın sebebi olması itibariyle sigaranın mübah görülmesi düşünülemez.

        Bazı alimler; sigaranın "tahrimen/harama yakın mekruh" olduğunu söylemişlerdir.

        Günümüzde bir çok alim ve fetva meclisi, kişinin kendisini tehlikeye atmama ve öldürmeme, başkalarına zarar vermeme, zararı giderme, sağlığı koruma yönündeki temel ilkeleri esas alarak sigaranın haram olduğu görüşündedir. Dolayısıyla bir müslümanın, pek çok zararı bünyesinde barındıran sigarayı içmesi caiz değildir.
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        Haberler Güncel Diyanet'e göre sigara içmek haram mı mekruh mu? Sigara içmek haram mı? Sigara içmek günah mı sayılıyor, dini hükmü nedir?
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