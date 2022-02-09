Diyanet'e göre sigara içmek haram mı mekruh mu? Sigara içmek haram mı? Sigara içmek günah mı sayılıyor, dini hükmü nedir?

SİGARA İÇMENİN DİNİ HÜKMÜ NEDİR?

Son yıllarda yapılan birçok araştırma sigaranın insan sağlığı üzerinde pek çok zararlı etkisinin olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuş bulunmaktadır.

Bazıları ölümcül olmak üzere çok sayıda hastalığın sebebi olması itibariyle sigaranın mübah görülmesi düşünülemez.