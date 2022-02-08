Yerli koronavirüs aşısı Turkovac Türkiye'nin 81 ilinde! Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın artık şehir hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilde uygulanmaya başlandığını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz." ifadesini kullandı.
30 Aralık'ta şehir hastanelerinde randevusu açılan yerli aşı Turkovac dün tüm Türkiye'de uygulanmaya başladı. Uzun süredir yerli aşıyı bekleyen vatandaşlar mutluluk ve gururu bir arada yaşadıklarını söyledi. İşte Sabah'ın haberine göre dünden notlar:
KIRKLARELİ: Aşı yaptıran Barış Koçoğlu 'Gururluyum. Bu anı bekliyordum' dedi.
YALOVA: İl Sağlık Müdürü Emrah Eray "Kendi aşısını yapan 10 ülkeden biri olmamız gurur verici" dedi.
TRABZON: Turkovac aşısı için randevu alan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren aşı merkezlerine koştu. Aşı yaptıran Turan Aslan (46) 'İki Sinovac olmuştum. Yerli aşıyı bekledim. Randevu alıp gönül rahatlığıyla aşımı oldum. Devletimize teşekkür ederim' dedi.
VAN: Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün Turkovac yoğunluğu vardı. Aşı yaptıran vatandaşlardan Murat Çakır, "Sosyal medyada çıkan yanlış bilgilerden dolayı aşıya karşıydım. Ancak milli aşı bana güven verdiği için aşımı oldum. Devletimize güveniyoruz" dedi.
KIRŞEHİR: Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Ali Güneş 'Bugün için 200 hastaya randevu verdik. Bu sayı günlük 500'e kadar çıkabilir' dedi.
NEVŞEHİR: İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay 'Yerli aşımızı bekleyen herkesi merkezlerimize davet ediyoruz" dedi.
SAMSUN: Aşı yaptıran vatandaşlardan Melek Yüksel 'Kovid'le mücadelede ülkemiz büyük bir yol katetti. Aşı üretiyor ve bu anlamda milletimize şifa veriyor olmamız çok kıymetli' dedi. Temel Sinecek ise 'Bütün aşılarımı Turkovac olmak isterdim. Eşim ve çocuklarım da Turkovac'ı tercih etti. Türk hekimlerine güveniyoruz' diye konuştu.