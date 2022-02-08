Yerli koronavirüs aşısı Turkovac Türkiye'nin 81 ilinde! Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın artık şehir hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilde uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz." ifadesini kullandı.

30 Aralık'ta şehir hastanelerinde randevusu açılan yerli aşı Turkovac dün tüm Türkiye'de uygulanmaya başladı. Uzun süredir yerli aşıyı bekleyen vatandaşlar mutluluk ve gururu bir arada yaşadıklarını söyledi. İşte Sabah'ın haberine göre dünden notlar:Aşı yaptıran Barış Koçoğlu 'Gururluyum. Bu anı bekliyordum' dedi.