Havalar ne zaman ısınacak? 2022 cemreler ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri...

Yeni yıla kar yağışıyla başlayan Türkiye'de soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. Sıcak havaların geleceği tarihi merak edenler yapılan açıklamaları büyük bir önemle takip etmeye başladı. Diğer yandan cemre düşme tarihleri de sık araştırılan konuların başında yer aldı. Peki, havalar ne zaman ısınacak? 2022 cemreler ne zaman düşecek? İşte detaylar...
İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?
Cemrenin ilki havaya düşecek. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek. Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
YAZ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.