Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.02.2022 09:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.02.2022 09:38
    ABONE OL

    Havalar ne zaman ısınacak? 2022 cemreler ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri...

    Soğuk hava dalgasının etkisini yoğun bir şekilde gösterdiği son günlerde en merak edilen konulardan birisi de havaların ısınacağı tarih oldu. Milyonlarca vatandaş Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika gelişmelerini takip ediyor. Öte yandan cemrelerin düşeceği tarih de merak edilen konulardan birisi oluyor. Peki, havalar ne zaman ısınacak? 2022 cemreler ne zaman düşecek? İşte cemre düşme tarihleri...

    Havalar ne zaman ısınacak?

    Yeni yıla kar yağışıyla başlayan Türkiye'de soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. Sıcak havaların geleceği tarihi merak edenler yapılan açıklamaları büyük bir önemle takip etmeye başladı. Diğer yandan cemre düşme tarihleri de sık araştırılan konuların başında yer aldı. Peki, havalar ne zaman ısınacak? 2022 cemreler ne zaman düşecek? İşte detaylar...

    İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

    Cemrenin ilki havaya düşecek. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek. Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

    YAZ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.

        CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

        Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Putin Macron’u eli cebinde karşıladı
        Haberler Güncel Havalar ne zaman ısınacak? 2022 cemreler ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri...
            SON DAKİKA