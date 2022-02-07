Son dakika: Meteorolojiden çığ, buz ve don uyarıları! Öğleden sonra artacak! 7 Şubat hava durumu

7 Şubat Pazartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin tahminler geldi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre hava sıcaklıkları artışa geçerken, başta Marmara ile Ege ve Akdeniz kıyıları olmak üzere çok sayıda il için yağış uyarısı da geldi. Öte yandan çığ ve buzlanma olayları için de dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.