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    • Güncel
    • 07.02.2022 08:49
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    • 07.02.2022 09:53
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    Son dakika: Meteorolojiden çığ, buz ve don uyarıları! Öğleden sonra artacak! 7 Şubat hava durumu

    Son dakika... Meteorolojiden yapılan son dakika hava durumu açıklamasında uyarılar geldi. Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında 4 derece kadar artış beklenirken, çok sayıda il için yağmur uyarısı da geldi. Açıklanan hava durumu raporuna göre Marmara, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Gaziantep Kilis çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar öğleden sonra etkisini daha da artıracak. Öte yandan Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek yerleri için ise çığ uyarısı geldi.

    Öğleden sonra artacak! 7 Şubat hava durumu

    7 Şubat Pazartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin tahminler geldi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre hava sıcaklıkları artışa geçerken, başta Marmara ile Ege ve Akdeniz kıyıları olmak üzere çok sayıda il için yağış uyarısı da geldi. Öte yandan çığ ve buzlanma olayları için de dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI

    Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR

        Batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        Yağışların; gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        MARMARA

        Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra bölge genelinin (Sakarya hariç) sağanak yağışlı, Çanakkale çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimleri) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

            EGE

            Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin, gece saatlerinden sonra kuzey ve kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar zamanla güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            AKDENİZ

            Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısında akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve kısa süreli fırtına ( 40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            İÇ ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

                DOĞU ANADOLU

                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                GÜNEYDOĞU ANADOLU

                Parçalı ve az bulutlu zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis
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                Haberler Güncel Son dakika: Meteorolojiden çığ, buz ve don uyarıları! Öğleden sonra artacak! 7 Şubat hava durumu
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