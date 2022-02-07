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    • 07.02.2022 12:11
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    • 07.02.2022 12:14
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    FETÖ şüphelisi akademisyen ile eski polis yakalandı

    Edirne'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan akademisyen gözaltına alındı. Öte yandan FETÖ şüphelisi eski bir polis, Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı.

    AA
    DHA
    FETÖ şüphelisi akademisyen ile eski polis yakalandı

    Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde bir üniversitede çalışan akademisyen M.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi eski polis memuru S.K., askeri yasak bölgede yakalandı.

    Güvenlik güçleri, Uzunköprü'de 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polis memuru S.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. S.K., işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

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