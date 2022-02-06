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    • 06.02.2022 10:13
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    • 06.02.2022 10:56
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    Millet İttifakı'nda çarşı pazar karışık! Ahmet Davutoğlu'ndan şok çıkış: Millet İttifakı'nın adını değiştireceğiz

    2023 seçimleri için daha şimdiden oturma düzeni yapılması skandalının hemen ardından yeni bir tartışma yaratacak cümle de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan geldi. Davutoğlu Halk TV’de katıldığı bir programda “Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz. Masada farklı isimler var ama bunu açıklamam doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

    Gelecek seçimlerin 2023 yılında yapılacağını duyurulmasından sonra partiler de hazırlıklarını bu takvime göre sürdürüyor.

    Konuyla ilgili muhalefet partileri arasında da gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler de başladı.

    CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'ndaki parti sayısının 6'ya çıkması beklenirken, muhalefet arasında oturma krizi kavgası başlamıştı.

    Oturma krizinden sonra yeni tartışma ise ittifakın yeni adı ne olsun?

    Dün de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Suat Toktaş'ın konuğu oldu.

        Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Millet İttifakı hakkında da konuştu.

        "İTTİFAK ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN KONUŞUYORUZ"
        Türkiye'de erken seçimin bir anda ilan edilebileceğini ifade eden Davutoğlu, "O seçim telaşına girmeden elimizde ne varsa ortaya koymalıyız. Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz. Masada farklı isimler var ama bunu açıklamam doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

        OTURMA DÜZENİ KRİZİ
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kılıçdaroğlu, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş İçin Ortak Mutabakat Metni'ni hazırlayan altı muhalefet partisinin genel başkan yardımcılarının ortak bir açıklama yapacağını söyledi.


        ALFABETİK SIRA ÖNERİSİ
        Şubat ayında bu metnin altına imza atacaklarını belirten Kılıçdaroğlu "Benim şahsi kanaatim; partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar." ifadelerini kullandı.

        Parlamenter sistemi getirmek için çalışan altı partinin oturma düzeni konusunu tartışması dikkat çekti.
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