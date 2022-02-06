Millet İttifakı'nda çarşı pazar karışık! Ahmet Davutoğlu'ndan şok çıkış: Millet İttifakı'nın adını değiştireceğiz

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Millet İttifakı hakkında da konuştu.

"İTTİFAK ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN KONUŞUYORUZ"

Türkiye'de erken seçimin bir anda ilan edilebileceğini ifade eden Davutoğlu, "O seçim telaşına girmeden elimizde ne varsa ortaya koymalıyız. Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz. Masada farklı isimler var ama bunu açıklamam doğru olmaz" ifadelerini kullandı.