Millet İttifakı'nda çarşı pazar karışık! Ahmet Davutoğlu'ndan şok çıkış: Millet İttifakı'nın adını değiştireceğiz

Gelecek seçimlerin 2023 yılında yapılacağını duyurulmasından sonra partiler de hazırlıklarını bu takvime göre sürdürüyor.
Konuyla ilgili muhalefet partileri arasında da gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler de başladı.
CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'ndaki parti sayısının 6'ya çıkması beklenirken, muhalefet arasında oturma krizi kavgası başlamıştı.
Oturma krizinden sonra yeni tartışma ise ittifakın yeni adı ne olsun?
Dün de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Suat Toktaş'ın konuğu oldu.