MEB okullarda Nisan ara tatili hangi tarihte? Nisan ara tatili ne zaman? 2. dönem ara tatil zamanı belli oldu!

Tüm illerden binlerce öğrenci ve velisi Nisan ara tatili ne zaman gerçekleşecek merak etmeye başladı. Bugün yarı yıl tatilinin son günü ve yarın ülke genelinde eğitim ve öğretimin ikinci dönemi 7 Şubat yarın itibariyle başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre ikinci ve sonuncu olan ara tatilin tatihi araştırma konusu oldu. 2. dönem ara tatil zamanı belli oldu, peki okullarda Nisan ara tatili hangi tarihte olacak?
NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2022?
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
MEB AÇIKLAMASI GELDİ!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bakanlığa başladığım 6 Ağustos'tan itibaren üç önemli şey söyledim. İlk göreve başladığımda devir teslim töreninde okulların yüz yüze açık kalmasının önemini vurguladım ve 'Covid-19 salgının sıfırlanmasını beklemeye tahammülümüz yok' ifadesini kullandım. Sonra 'okullar ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler' dedim. En son olarak da okulların açık kalması eğitim meselesi olmadığını bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladım.