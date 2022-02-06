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    • 07.02.2022 07:04
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    MEB okullarda Nisan ara tatili hangi tarihte? Nisan ara tatili ne zaman? 2. dönem ara tatil zamanı belli oldu!

    Nisan ara tatili ne zaman? MEB okullarda Nisan ara tatili hangi tarihte? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2. dönem ara tatil zamanı belli oldu. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin tatil yapacakları tarihler merak konusu oldu ve veliler de araştırmaya başladı. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Nisan ara tatili ne zaman?

    Tüm illerden binlerce öğrenci ve velisi Nisan ara tatili ne zaman gerçekleşecek merak etmeye başladı. Bugün yarı yıl tatilinin son günü ve yarın ülke genelinde eğitim ve öğretimin ikinci dönemi 7 Şubat yarın itibariyle başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre ikinci ve sonuncu olan ara tatilin tatihi araştırma konusu oldu. 2. dönem ara tatil zamanı belli oldu, peki okullarda Nisan ara tatili hangi tarihte olacak?

    NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2022?

    Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

    MEB AÇIKLAMASI GELDİ!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bakanlığa başladığım 6 Ağustos'tan itibaren üç önemli şey söyledim. İlk göreve başladığımda devir teslim töreninde okulların yüz yüze açık kalmasının önemini vurguladım ve 'Covid-19 salgının sıfırlanmasını beklemeye tahammülümüz yok' ifadesini kullandım. Sonra 'okullar ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler' dedim. En son olarak da okulların açık kalması eğitim meselesi olmadığını bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladım.

        6 Eylül'de başladığımız birinci dönemi hiç kesintiye uğratmadan, haftada beş gün tüm eğitim kademelerinde başarı ile tamamlamamın mutluğunu taşıyorum. Okulları özleyen öğrencilerin bu süreci başarıyla yürütmemizde katkısı oldu. Maske, mesafeye, hijyene inanılmaz derecede beklentilerimizin ötesinde riayet etti. Bu sürecin kahramanları her zaman olduğu gibi öğretmenlerimiz oldu.
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