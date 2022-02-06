MEB okullarda Nisan ara tatili hangi tarihte? Nisan ara tatili ne zaman? 2. dönem ara tatil zamanı belli oldu!

Tüm illerden binlerce öğrenci ve velisi Nisan ara tatili ne zaman gerçekleşecek merak etmeye başladı. Bugün yarı yıl tatilinin son günü ve yarın ülke genelinde eğitim ve öğretimin ikinci dönemi 7 Şubat yarın itibariyle başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre ikinci ve sonuncu olan ara tatilin tatihi araştırma konusu oldu. 2. dönem ara tatil zamanı belli oldu, peki okullarda Nisan ara tatili hangi tarihte olacak?