Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Hayat pahalılığını çözeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak–Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu:
Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökermeye çalıştılar. Aldığımız tedbirlerle bu sinsi planı etkisiz hale getirdik. Bu arada salgının küresel enerji ve Emtia fiyatlarında yol açtığı artışların ve kur dalgalanmalarının etkisiyle arzu etmediğimiz yükseliş yaşandı.
Çalışanları ezdirmemek için maaşlarda ciddi iyileştirmeler yaptık. Enflasyon başta olmak üzere çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz.
Akaryakıt, doğal gaz ve elektrikteki artışları vatandaşlarımıza yansıtmamak için 2021'de tam 165 milyar liralık neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık.
Elektrik faturalarında şikayetlerin artması üzerine en düşük kademe tarife miktarını 150 kwh'dan 210 kwh'a yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacaktır.
Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Vesayeti nasıl devreden çıkardık, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek darbecileri nasıl püskürttüysek hayat pahalılığını da çözeceğiz. Milletimizin refah düzeyine gelmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.
Zonguldak - Kilimli yolu Prof. Teoman Duralı tünellerinin hizmete girmesiyle 30 dakikalık yol, 5 dakikaya kadar indi.
YILLIK 155 MİLYON LİRA TASARRUF
Zonguldak - Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon lira, akaryakıttan 20,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 155,2 milyon lira tasarruf elde edilmesi planlanıyor.
Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökermeye çalıştılar. Aldığımız tedbirlerle bu sinsi planı etkisiz hale getirdik. Bu arada salgının küresel enerji ve Emtia fiyatlarında yol açtığı artışların ve kur dalgalanmalarının etkisiyle arzu etmediğimiz yükseliş yaşandı.
Çalışanları ezdirmemek için maaşlarda ciddi iyileştirmeler yaptık. Enflasyon başta olmak üzere çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz.
Akaryakıt, doğal gaz ve elektrikteki artışları vatandaşlarımıza yansıtmamak için 2021'de tam 165 milyar liralık neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık.
Elektrik faturalarında şikayetlerin artması üzerine en düşük kademe tarife miktarını 150 kwh'dan 210 kwh'a yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacaktır.
Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Vesayeti nasıl devreden çıkardık, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek darbecileri nasıl püskürttüysek hayat pahalılığını da çözeceğiz. Milletimizin refah düzeyine gelmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.
Zonguldak - Kilimli yolu Prof. Teoman Duralı tünellerinin hizmete girmesiyle 30 dakikalık yol, 5 dakikaya kadar indi.
YILLIK 155 MİLYON LİRA TASARRUF
Zonguldak - Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon lira, akaryakıttan 20,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 155,2 milyon lira tasarruf elde edilmesi planlanıyor.