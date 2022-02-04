Ömer Çelik'ten heykel provokasyonlarına tepki: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Samsun'da ve Edirne'de Atatürk heykellerine yönelik saldırılarla girişilen provokasyına tepki gösterdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Çelik şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye'ye zarar vermektir.

Atatürk, İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı, Yüce Meclis'imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz."

PROVOKASYONA GİRİŞEN ZANLILAR TUTUKLANDI

Samsun'da Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle yakalanan iki zanlı tutuklandı.