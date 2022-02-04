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    • 04.02.2022 17:37
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    • 04.02.2022 17:50
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    Ömer Çelik'ten heykel provokasyonlarına tepki: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları kınıyoruz

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Samsun'da ve Edirne'de Atatürk heykellerine yönelik saldırılarla girişilen provokasyına tepki gösterdi. Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz." dedi.

    takvim.com.tr
    Çelik’ten provokasyona tepki

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Samsun'da ve Edirne'de Atatürk heykellerine yönelik saldırılarla girişilen provokasyına tepki gösterdi.

    Sosyal medyadan açıklama yapan Çelik şunları söyledi:

    "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye'ye zarar vermektir.

    Atatürk, İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı, Yüce Meclis'imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz."

    PROVOKASYONA GİRİŞEN ZANLILAR TUTUKLANDI
    Samsun'da Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle yakalanan iki zanlı tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Parkı'nda yer alan anıtın halat bağlanıp çekilmeye çalışılmasıyla ilgili çevredeki iş yerleri ile KGYS kameralarının görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

    Kısa sürede şüphelileri yakalayan ekipler, akraba oldukları tespit edilen B.F. ile C.F'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        SUÇ DOSYALARI KABARIKMIŞ
        Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalışan ve bugün tutuklanan Batuhan Fidan ile kuzeni Celal Rahman Fidan'ın toplamda 'uyuşturucu kullanma'dan 11, 'uyuşturucu ticareti'nden 2, 'kasten yaralama'dan 9, 'taksirle yaralama'dan 3, 'alkollü olarak araç kullanma'dan 2 suç kayıtları olduğu belirlendi.

        İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
        Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalışan ve tutuklanan Batuhan Fidan (25) ile kuzeni Celal Rahman Fidan'ın (39) emniyette verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Hiçbir dernek ya da örgütle bağlantısı olmadığını öne süren Celal Rahman Fidan'ın, "Bu eylemi ben kendim gerçekleştirdim. Kendi isteğimle ve irademle yaptım. Atatürk Heykeli'ni yıkmak istedim. Bunu yaptıktan sonra başka bir eylem düşüncem yoktu. Atatürk Heykeli'ni protesto ediyorum. Batuhan'ın bu eylemimden haberi yoktu. Atatürk'ü sevmediğimi ben hep söylerim. Heykellerine tahammülüm yok. Araçla anıta gittikten sonra inip ipi bağladım. Batuhan yanda beklerden, ben aracı hareket ettirdim ama ip koptu sonra olay yerinden birlikte uzaklaştık" dediği öğrenildi.

        "EYLEM İÇİN TALİMAT ALMADIK"
        Batuhan Fidan da ifadesinde, "Ben Atatürk'e her zaman saygı duydum. Heykeline karşı değilim. Bu eylem için bir talimat almadık. O sırada alkollüydük. Celal bana 'Gönlümü rahatlatacağım' diyerek çelik tel ve halat aldı. Anıtın yanına geldiğimde birlikte araçtan indik. Anıta çıkamayınca ben ona yardımcı oldum. Çelik ip ve halatı anıtın üzerinden geçirip aracı hareket ettirdi. İp kopunca biz de geldiğimiz gibi gittik" dedi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Atatürk Onur Anıtı'na karşı gerçekleşen çirkin saldırıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedilikle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

            Zanlıların kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındığı menfur saldırıyla ilgili kapsamlı araştırma yapılıp delillerin toplandığı kaydedilen açıklamada, "Akabinde şüpheliler Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında ifadelerinin alınması sonrası Samsun Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edilmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

            ARACIN ALANA GİRİŞİ GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDA
            Şüphelilerin bulunduğu aracın alana girişi parkın çevresindeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

            Kayıtlarda sabah erken saatlerde Cumhuriyet Caddesi'nde bir cipin yoldan Atatürk Parkı'nın bulunduğu alana yöneldiği, kaldırımı geçip parka girdiği, daha sonra parktan çıkıp yoluna devam ettiği görülüyor.

                Samsun'da dün İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Onur Anıtı'na halat bağlandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış, iki şüpheli gözaltına alınmıştı.

                PROVOKASYON SONRASI İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER: HEYKELİN ETRAFINDA DÖNDÜLER
                Yaşanan olay sonrası heykelin bulunduğu Onur Anıtı'nda toplanan kalabalık ilginç görüntülere sebep oldu.

                Atatürk heykelinin etrafında el ele tutuşarak halka oluşturan kalabalık heykelin etrafında dönerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.
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                Haberler Güncel Ömer Çelik'ten heykel provokasyonlarına tepki: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları kınıyoruz
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