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    • Güncel
    • 04.02.2022 09:00
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    • 04.02.2022 09:09
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    Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan Ahmet Demiray ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

    Sözde "Sosyal devlet" diye yere göğe sığdırılamayan Almanya'nın Kassel kentinde yaşayan ve karaciğerinde tümör tespit edilen Ahmet Demiray, tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Demiray, yeterli sağlık hizmeti alamadığı hastaneyi ve çalışanlarını eleştirerek "Vatanıma gidiyorum. Allah bunların eline kimseyi düşürmesin. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun Sağlık Bakanımızdan da tüm yardım eden herkesten Allah razı olsun. Benim de dualarım onlar için olsun. Allah'ım devletimize güç kuvvet versin. Beni bunlardan kurtardı ya devletimiz, Allah razı olsun, çok teşekkür ederim." dedi.

    Ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

    Almanya'nın Kassel kentinde yaşayan ve karaciğerinde tümör tespit edilen Ahmet Demiray, tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

    Ahmet Demiray'ı taşıyan ambulans uçak, saat 00.30'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Demiray, daha sonra ambulansla tedavisinin yapılacağı özel hastaneye götürüldü.



    "ALLAH BUNLARIN ELİNE KİMSEYİ DÜŞÜRMESİN"
    Demiray, yeterli sağlık hizmeti alamadığı hastaneyi ve çalışanlarını eleştirerek "Vatanıma gidiyorum. Allah bunların eline kimseyi düşürmesin. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun Sağlık Bakanımızdan da tüm yardım eden herkesten Allah razı olsun. Benim de dualarım onlar için olsun. Allah'ım devletimize güç kuvvet versin. Beni bunlardan kurtardı ya devletimiz, Allah razı olsun, çok teşekkür ederim." dedi.

    Demiray, hastanede çok acı çektiğini anlatarak "Çağırıyorsun, hemşire 15 dakika sonra geliyor. Hep geçiştirme yapıyorlar. Hele ameliyathanedeki iş telefonla çekilmiş olsaydı ben bu hastaneyi mahkemeye verirdim, elimde delil olurdu. Beni acıdan hoplattılar. Öğrencileri koymuşlar. 4 kez kan almak istediler alamadılar. Sonra doktor geldi ancak o aldı." diye konuştu.

        Demiray'ın kızı Reyhan Demiray, 64 yaşındaki babasının Almanya'da yeterli tedavi alamaması üzerine Türkiye'ye nakli için Frankfurt Başkonsolosluğuna dilekçe verdiklerini söyledi.

        Reyhan Demiray, "Ocak ayının 23'ünde babam evde bayağı rahatsızlandı. Bunun üzerine sağlık görevlilerini çağırdım. Tetkikleri yapıldıktan sonra 'İsterseniz hastaneye götürmeyelim, kendi aile hekiminize götürün' diyerek başlarından savmaya çalıştılar. Ben direttikten sonra babamı hastaneye yatırabildim. Burada hastane seçme şansınız yok, neresi boşsa oraya yatırıyorlar." dedi.

        Almanya'daki hastanede babasının iyi bakım alamadığını kendi gözleriyle gördüğünü söyleyen Demiray, şunları kaydetti:

            "Babamın yanına özel izinle negatif test alarak birçok kez girdim. Hangi konuşmadan sonra böyle bir karar aldım söyleyeyim. Babamın doktoru beni aradığında, 'Babanız kanser, bunun tedavisi yok, ameliyat da yok. Siz babanızı Türkiye'ye götürmek istiyormuşsunuz. Peki babanızın nerede ölmesini istersiniz?' diye sordular bana. Bu konuşmadan sonra Başkonsolosluğa dilekçe verdim."

            Demiray, babasının Türkiye'ye naklini sağlayan Türk yetkililere teşekkür etti.

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