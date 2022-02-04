Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan Ahmet Demiray ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Almanya'nın Kassel kentinde yaşayan ve karaciğerinde tümör tespit edilen Ahmet Demiray, tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
Ahmet Demiray'ı taşıyan ambulans uçak, saat 00.30'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Demiray, daha sonra ambulansla tedavisinin yapılacağı özel hastaneye götürüldü.
"ALLAH BUNLARIN ELİNE KİMSEYİ DÜŞÜRMESİN"
Demiray, yeterli sağlık hizmeti alamadığı hastaneyi ve çalışanlarını eleştirerek "Vatanıma gidiyorum. Allah bunların eline kimseyi düşürmesin. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun Sağlık Bakanımızdan da tüm yardım eden herkesten Allah razı olsun. Benim de dualarım onlar için olsun. Allah'ım devletimize güç kuvvet versin. Beni bunlardan kurtardı ya devletimiz, Allah razı olsun, çok teşekkür ederim." dedi.
Demiray, hastanede çok acı çektiğini anlatarak "Çağırıyorsun, hemşire 15 dakika sonra geliyor. Hep geçiştirme yapıyorlar. Hele ameliyathanedeki iş telefonla çekilmiş olsaydı ben bu hastaneyi mahkemeye verirdim, elimde delil olurdu. Beni acıdan hoplattılar. Öğrencileri koymuşlar. 4 kez kan almak istediler alamadılar. Sonra doktor geldi ancak o aldı." diye konuştu.