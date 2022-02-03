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    • Güncel
    • 03.02.2022 19:22
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    • 03.02.2022 19:44
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 3 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 3 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 455 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 107 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi.

    OMICRON KAYNAKLI YAYILMA
    Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

    2 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        1 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        31 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        30 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            29 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            28 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            27 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                26 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                25 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                24 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                23 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    22 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    20 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    19 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        18 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        17 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        16 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
                            Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
                            Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 3 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu
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