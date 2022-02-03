Şehit Piyade Er Tarık Tarcan son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Tarcan'ın (27) Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlarında taşınarak Reşadiye Camisi'ne getirildi.

Bu sırada tabutun başına gelen baba Hilmi Tarcan asker selamı vererek, "Oğlum sana hakkım sonuna kadar helal olsun." dedi. Anne Günay Tarcan ise "Ah yavrum sen bizi nasıl bırakıp gittin." diye gözyaşı döktü.