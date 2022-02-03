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    • Güncel
    • 03.02.2022 17:09
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    • 03.02.2022 17:09
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, Regaip Kandili mesajı

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Regaip gecesinin, birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ve kardeşliğimizi, diriliş ve yükselişimizi, hoşgörü ve merhamet duygularımızı perçinlemesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

    Bahçeli’den Regaip Kandili mesajı

    Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün başlayan "Recep ayı" ile af dönemi, arınma mevsimi, rahmet iklimi, bereket ve mağfiret eşiği olan üç ayların manevi hayata girdiğini belirtti.

    Ramazanın müjdesi kutlu gün ve gecelerin, fazilet ve feyziyle müşerref olunacak bir zamana ulaşıldığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

    "Bugün idrak ettiğimiz Regaip gecesinin, birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ve kardeşliğimizi, diriliş ve yükselişimizi, hoşgörü ve merhamet duygularımızı perçinlemesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Duaların kabulünü, musibet ve kötülüklerden kurtuluşu diliyorum. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ve din kardeşlerimizin, bu cümleden olmak üzere Türk-İslam aleminin Mübarek Regaip gecesini gönülden kutluyor, başarı, sağlık, selamet, afiyet ve daimi huzur temennilerimi hassaten paylaşıyorum. Allah gördüğümüzden geri koymasın, himayesini, rahmetini ve yardımını üzerimizden esirgemesin. Hayırlı kandiller."

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