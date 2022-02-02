SON DAKİKA! Irak ve Suriye'de "Kış Kartalı" temizliği! Operasyonun detayları belli oldu

BAKAN AKAR, HAREKATI KOMUTA KADEMESİYLE HAVA HAREKAT MERKEZİ'NDEN YÖNETTİ

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakan Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ettiği harekat ile teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve sözde eğitim kampları tahrip edildi.

Diğer harekatlarda olduğu gibi gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranılan harekatla sadece teröristler ve onlara ait hedefler vuruldu.