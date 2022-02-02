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    • Güncel
    • 02.02.2022 15:05
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    • 02.02.2022 15:05
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    İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Şubat 2022 hava durumu raporu!

    Geçen hafta İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı haftanın son günlerine doğru etkisini kaybetmişti. 3 ve 4 Şubat tarihlerinde Trakya'da ve yüksek olasılıkla Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda şehirde yaşayan milyonlarca insan "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Şubat 2022 hava durumu raporu...

    İstanbul’a kar yağacak mı?

    Geçen hafta İstanbul'da etkisini yoğun bir şekilde gösteren kar yağışlarının tekrar kentte görülüp görülmeyeceği merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren şehirde kuvvetli sağanak yağış görülüyor. Bu nedenle kar yağışı olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son yapılan uyarılar...

    İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

    Bu ayın 3 ve 4'ünde Trakya'da ve yüksek olasılıkla Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Edirne, Kırklareli, Bozcada, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur civarlarına kuvvetli yağış geliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Karaman, Çorum, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR
    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:     Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yükseklerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

        BURSA °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        EDİRNE °C, 4°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        İSTANBUL °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasında kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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        Haberler Güncel İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Şubat 2022 hava durumu raporu!
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