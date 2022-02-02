SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan gençlere "teknoloji ürünü" düzenlemesiyle ilgili müjde

Başkan Erdoğan dün Trabzon'da gençlerle bir araya geldi. Buluşmada gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, teknolojik ürünlerle ilgili sorulan soruya da yanıt verdi. Başkan Erdoğan, "Gençlerin bilgisayar, telefon gibi ihtiyaçları için vergi oranlarında bir düşüş gerçekleşebilir mi?" sorusunu "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yapalım. Ondan sonra da bir adım atalım" şeklinde cevaplamıştı.

SOSYAL MEDYADAN MÜJDE GELDİ

Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gencin bu sorusuna ve yanıtına yer verdi. Erdoğan paylaşıma "Çözüyoruz" diyerek bu konuda bir düzenleme geleceğinin de müjdesini verdi.