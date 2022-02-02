SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan gençlere "teknoloji ürünü" düzenlemesiyle ilgili müjde

Başkan Erdoğan dün Trabzon'da gençlerle bir araya geldi. Buluşmada gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, teknolojik ürünlerle ilgili sorulan soruya da yanıt verdi. Başkan Erdoğan, "Gençlerin bilgisayar, telefon gibi ihtiyaçları için vergi oranlarında bir düşüş gerçekleşebilir mi?" sorusunu "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yapalım. Ondan sonra da bir adım atalım" şeklinde cevaplamıştı.
SOSYAL MEDYADAN MÜJDE GELDİ
Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gencin bu sorusuna ve yanıtına yer verdi. Erdoğan paylaşıma "Çözüyoruz" diyerek bu konuda bir düzenleme geleceğinin de müjdesini verdi.
KDV DÜZENLEMESİ DE GELECEK
Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile beraber yapılacak düzenlemenin KDV sadeleştirilmesi kapsamında yapılabileceği öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada KDV sadeleştirilmesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü açıklayarak "KDV'de devrim geliyor. Piyasa, yaptığımızı görünce şok olacak" demişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati KDV konusunda da çok heyecanlı olduğunu dile getirdiği konuşmasında yapılacak düzenleme ile beraber KDV konusunda sadeleştirmenin sağlanacağını ifade ederek, "Vatandaş ne ödediğini bilecek" ifadelerini kullanmıştı. Düzenleme ile beraber vergi oranlarının sadeleşeceği ve bu durumun etiketlere de yansıyacağı belirtildi.
ÇALIŞMADA NELER OLABİLİR?
Teknoloji ürünleri ile ilgili yapılacak çalışmada halihazırda bu tip ürünlerde uygulanan yüzde 18'lik KDV oranının düşürülebileceği belirtildi. KDV oranının olası yüzde 8 ya da yüzde 1'e düşürülmesi durumunda ürünlerde bu oranda indirim olabileceği belirtilirken, taksit uygulamasında da esnekliğe gidilebileceği belirtiliyor.