Konya fener alayı ne zaman 2022? Konya Şivlilik kutusunda neler var, ne zaman dağıtılacak? 100 bin çanta...

KONYA FENER ALAYI NE ZAMAN 2022?

Şivlilik geleneğinde Fener Alayının değeri de büyüktür. Osmanlı İmparatorluğu döneminde çocuklar fenerlerini çarşıda belirtilen ipe dizer ve bir nevi esnafa ve eşrafa Şivliliğin geleceğini haber ederdi.

2022 yılında Şivlilik 2 Şubat Çarşamba günü fener alayı ile başlayacak. 3 Şubat Perşembe günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.

KONYA ŞİVLİLİK KUTUSU NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 100 bin çocuğa hediye verilecek. Başvurular internet üzerinden alınıyor. 1 Şubat Salı günü çocuklar, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sitesinden Şivlilik hediyesine dair başvuruda bulunabilir. 2012-17 doğumlu çocukların başvuruları kabul edilirken, ilk 100 bine giren çocuğa hediyeleri kargo aracılığıyla gönderilecek. Bugün itibariyle kargo gönderimleri başladı.

ŞİVLİLİK BAŞVURU EKRANI

KONYA ŞİVLİLİK KUTUSUNDA NELER VAR?

Konya Büyükşehir Belediyesince dağıtılacak hediye kutularının içerisinde şeker çikolata gibi gıda ürünlerinin olduğu tahmin ediliyor.

ŞİVLİLİK GELENEĞİ NEDİR?

Şivlilik geleneği, "ilk namaz" anlamına da gelmektedir. Regaip Kandili sabahı kılınan namazla birlikte çocuklar torbalarını alıp sokağa çıkar. Konu komşu demeden kapı kapı gezerek şeker toplamaya başlarlar. Ayrıca, çarşı esnafı ve idareciler de çocukları geri çevirmez. Onlar da usulde yer aldığı üzere hediye ve şeker ikramında bulunur. İlk olarak Sultan II. Selim döneminde başlanan gelenek, asırlardır sürdürülüyor. Bir nevi, İmparatorluğun çocuklara yönelik bayramı da denilebilir.