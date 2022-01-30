İstanbul'da üniversiteler ne zaman açılacak? 31 Ocak yarın üniversiteler açılıyor mu? 2. dönem dersler, sınavlar online mı olacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle alınan tedbirleri hafta başında açıklamıştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kamu personelleri idari izinli sayılmış, üniversitelere ara verilmiş, Anadolu yakasından İstanbul'a girişler kısıtlanmış ve şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışı durdurulmuştu. Bu kapsamda öğrenciler üniversitelerin yarın açılıp açılmadığını merak etmeye başladı. Peki, İstanbul'da üniversiteler ne zaman açılacak? Yarın üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler online olacak mı? İşte detaylar!
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2. DÖNEM DERSLER, SINAVLAR ONLİNE MI OLACAK?
Vali Yerlikaya son yaptığı açıklamada, "İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar ara verilmiştir." ifadelerine yer vermişti. Bu açıklamaya göre üniversiteler yarından itibaren açılacak.
ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?
Üniversitelerde online eğitime geçileceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı üniversiteler kendi içinde hibrit eğitim ya da online eğitime geçtiğini duyurdu. Online eğitim hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
İşte online eğitime geçen üniversiteler:
İstanbul Teknik Üniversitesi (Güz yarıyılı sonuna kadar kadar hibrit eğitime geçti)
Koç Üniversitesi (Tıp ve Hukuk Fak. hariç tüm derslerin online düzenlenmesi kararı aldı)
Gedik Üniversitesi ( 12. haftadan itibaren teorik derslerin çevrim içi yapılmasına karar verdi)
Beykent Üniversitesi ( Tıp ve Diş Hekimliği Fak. hariç ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarının çevrim içi yapılacağını duyurdu)
Haliç Üniversitesi ( Teorik derslerin online yapılması, uygulamalı derslerin ve stajların yüz yüze yapılması kararı alındı)