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    • 30.01.2022 09:23
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    İstanbul'da üniversiteler ne zaman açılacak? 31 Ocak yarın üniversiteler açılıyor mu? 2. dönem dersler, sınavlar online mı olacak?

    Hafta başında etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da tüm üniversiteler tatil edilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tatil haberini, üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime ara verildiği sözleriyle açıklamıştı. Kar yağının etkisini yitirmesi ve yeni haftanın gelmesiyle birlikte öğrenciler, İstanbul'da üniversiteler ne zaman açılacak? Yarın üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler online olacak mı? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar!

    İstanbul’da üniversiteler ne zaman açılacak? 31 Ocak yarın üniversiteler açılıyor mu? Dersler, sınavlar online mı olacak?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle alınan tedbirleri hafta başında açıklamıştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kamu personelleri idari izinli sayılmış, üniversitelere ara verilmiş, Anadolu yakasından İstanbul'a girişler kısıtlanmış ve şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışı durdurulmuştu. Bu kapsamda öğrenciler üniversitelerin yarın açılıp açılmadığını merak etmeye başladı. Peki, İstanbul'da üniversiteler ne zaman açılacak? Yarın üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler online olacak mı? İşte detaylar!

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2. DÖNEM DERSLER, SINAVLAR ONLİNE MI OLACAK?

    Vali Yerlikaya son yaptığı açıklamada, "İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar ara verilmiştir." ifadelerine yer vermişti. Bu açıklamaya göre üniversiteler yarından itibaren açılacak.

    ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

    Üniversitelerde online eğitime geçileceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı üniversiteler kendi içinde hibrit eğitim ya da online eğitime geçtiğini duyurdu. Online eğitim hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    İşte online eğitime geçen üniversiteler:

    İstanbul Teknik Üniversitesi (Güz yarıyılı sonuna kadar kadar hibrit eğitime geçti)

    Koç Üniversitesi (Tıp ve Hukuk Fak. hariç tüm derslerin online düzenlenmesi kararı aldı)

    Gedik Üniversitesi ( 12. haftadan itibaren teorik derslerin çevrim içi yapılmasına karar verdi)

    Beykent Üniversitesi ( Tıp ve Diş Hekimliği Fak. hariç ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarının çevrim içi yapılacağını duyurdu)

    Haliç Üniversitesi ( Teorik derslerin online yapılması, uygulamalı derslerin ve stajların yüz yüze yapılması kararı alındı)

        YÖK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

        YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yaptığı açıklamada eğitim öğretimin devamının Yükseköğretim Kurulu için önemli bir öncelik olduğuna dikkat çekerek pandemi döneminde üniversitelerin kısa bir dönem kapalı olduğunu hatırlattı. Bütün illerde salgın ortamında eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdüğünü dile getiren Özer, " İnşallah bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Salgının yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdüremeyecek bir duruma gelmesi durumunda bütün üniversitelerin Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu görüşleri ve kararları doğrultusunda hareket edeceğini vurgulayan Özvar, "Üniversitelerin bu eğitim, öğretim ve usulleri konusunda da karar almaya yetkilidirler" dedi.

        "FARKLILIK OLABİLİR"

        Salgın şartlarının her ilde farklılık gösterdiğine dikkat çeken YÖK Başkanı, salgınla ilgili verilerin incelenerek İllerde bulunan Hıfzıssıhha Kurulu, Valilik ve diğer ilgili birimlerin üniversitelerle ilgili karar alabileceğini söyledi.

        Bir kısım üniversitelerde online veya dijital olarak uzaktan eğitim usulüyle verilen ders sayılarında ve oranlarında farklılık olabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Erol Özvar , "Bunlar üniversitelerimizin aldığı karar gereğidir, bunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
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