İstanbul'da üniversiteler ne zaman açılacak? 31 Ocak yarın üniversiteler açılıyor mu? 2. dönem dersler, sınavlar online mı olacak?

YÖK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yaptığı açıklamada eğitim öğretimin devamının Yükseköğretim Kurulu için önemli bir öncelik olduğuna dikkat çekerek pandemi döneminde üniversitelerin kısa bir dönem kapalı olduğunu hatırlattı. Bütün illerde salgın ortamında eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdüğünü dile getiren Özer, " İnşallah bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Salgının yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdüremeyecek bir duruma gelmesi durumunda bütün üniversitelerin Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu görüşleri ve kararları doğrultusunda hareket edeceğini vurgulayan Özvar, "Üniversitelerin bu eğitim, öğretim ve usulleri konusunda da karar almaya yetkilidirler" dedi.