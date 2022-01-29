Karla karışık yağmur ve kar uyarısı geldi! Meteoroloji bölge bölge duyurdu: Yoğun yağış kapımızda (29 Ocak hava durumu)

ANTALYA 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA -6°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA 10°C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR -10°C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA -15°C, -5°C

Parçalı bulutlu

SİVAS -15°C, -4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU -7°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu

ZONGULDAK 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu iç ve yüksek kesimleri hafif kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -10°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Elazığ, Bingöl, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un güney kesimleri ve Van'ın güney ve batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -15°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kar yağışlı

MALATYA -12°C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ -7°C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN -9°C, -1°C

Çok bulutlu, güney ve batı kesimleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı