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    • Güncel
    • 29.01.2022 09:09
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    • 29.01.2022 09:20
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    Karla karışık yağmur ve kar uyarısı geldi! Meteoroloji bölge bölge duyurdu: Yoğun yağış kapımızda (29 Ocak hava durumu)

    Hafta sonu planı yapanlar hava durumunu araştırıyor. 29 Ocak hava durumu uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Hava durumu tahmininde vatandaşlar çığ, don ve buzlanma tehlikesine karşı uyarıldı, "ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? 29 Ocak hangi illerde kar yağışı var? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgisine göre yurt genelinde hava durumu tahmini.

    Kar yağışı kapımızda

    Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, İzmir,Manisa, Aydın, Muğla, Elazığ, Bingöl çevreleri ve Erzurum'un güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların Güney Ege kıyıları, Antalya, Çanakkale çevreleri ve Marmara'nın kuzeydoğusunda yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        BURSA 1°C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        EDİRNE 1°C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL 3°C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

        KOCAELİ 2°C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

            EGE

            Parçalı ve az bulutlu zamanla kıyıları çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

            A.KARAHİSAR -11°C, -2°C

            Parçalı ve az bulutlu

            DENİZLİ -3°C, 8°C

            Parçalı ve az bulutlu

            İZMİR 3°C, 12°C

            Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

            MUĞLA -2°C, 7°C

            Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

            AKDENİZ

            Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA 2°C, 12°C

            Parçalı ve çok bulutlu

                ANTALYA 3°C, 14°C

                Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

                HATAY 1°C, 8°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                ISPARTA -6°C, 6°C

                Parçalı ve az bulutlu

                İÇ ANADOLU

                Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

                ANKARA 10°C, -1°C

                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                ESKİŞEHİR -10°C, 2°C

                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                KONYA -15°C, -5°C

                Parçalı bulutlu

                SİVAS -15°C, -4°C

                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                BATI KARADENİZ

                Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

                BOLU -7°C, 2°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                KARABÜK -2°C, 7°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                SİNOP 3°C, 10°C

                Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu

                ZONGULDAK 3°C, 7°C

                Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu iç ve yüksek kesimleri hafif kar yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ

                Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                ARTVİN -5°C, 3°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                SAMSUN 1°C, 8°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                TOKAT -10°C, 0°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                TRABZON 3°C, 9°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                DOĞU ANADOLU

                Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Elazığ, Bingöl, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un güney kesimleri ve Van'ın güney ve batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                ERZURUM -15°C, -2°C

                Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kar yağışlı

                MALATYA -12°C, -4°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                MUŞ -7°C, -1°C

                Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                VAN -9°C, -1°C

                Çok bulutlu, güney ve batı kesimleri kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU

                Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

                DİYARBAKIR -2°C, 4°C

                Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                GAZİANTEP -3°C, 5°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                MARDİN -2°C, 2°C

                Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                SİİRT -2°C, 4°C

                Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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                Haberler Güncel Karla karışık yağmur ve kar uyarısı geldi! Meteoroloji bölge bölge duyurdu: Yoğun yağış kapımızda (29 Ocak hava durumu)
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