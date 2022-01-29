ACI Europe’un açıkladığı verilere göre İstanbul Havalimanı 2021’de açık ara Avrupa'nın zirvesinde





SABİHA GÖKÇEN VE ANTALYA HAVALİMANLARI DA LİSTEDE

Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde Sabiha Gökçen Havalimanı ve Antalya Havalimanı da yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı 24 milyon 991 bin bin yolcuyla 6'ıncı sırada yer alırken, Antalya Havalimanı ise 21 milyon 333 bin yolcuyla 9'uncu sırada kendine yer buldu.

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