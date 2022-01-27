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    • 27.01.2022 21:12
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkçenin önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "sosyal medyada kullanılan dil Türkçemiz için bir felakettir. Buna karşı tedbirler almalıyız" ifadelerini kullandı. Öte yandan törende Turkuvaz Medya'ya da ödül yağdı.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu.




    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    "Bugün burada bizi bir araya getiren yunus Emre'nin asırları aşıp gelen kahramanlığıdır. Hz. Adem ile Hz. Havva'dan beri farklı diller, kültürler ortaya çıkmıştır Farklı lisanlar insanlığı buluşturan lisanlardır. Türkçemiz başka güzeldir.

    Terör sadece insanların canına kast etmek ile olmaz. Milletin dilini edebiyatını bozmak da bir çeşit terördür, Türkiye maalesef her iki teröre de maruz kalmıştır. Dilini yaşatamayan bir milletin benliğini kaybederek yok olması kaçınılmazdır. Bunun için hep önce dil diliyoruz. Türkçe'yi yaşatmadan geleceğe güvenli bakamayız. Medya dilimizin korunmasının da ana mecrasıdır. Medyada doğru Türkçe kullanımı ile hassasiyeti çok yerinde görüyor ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.



    Yunus Emre'nin sevgi ve barış dilini, Anadolu'nun irfanını dünyanın dört bir yanına taşıyanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Milletimiz üzerine yağan belayı defederek bu topraklarda kök saldı. Dilini de Kur'an ile güzelleştirdi.

    Yazı dilimiz ile konuşma dilimiz arasında fark oluşmuştu. Çabalarla yazı ve konuşma dili arasındaki fark kapatıldı. Yeni kelimeler düşünce ufkumuzu da daralttı.

    Sosyal medyada kullanılan dil Türkçemiz için bir felakettir. Buna karşı tedbirler almalıyız."



        TURKUVAZ MEDYAYA ÖDÜL YAĞDI
        - Haber kategorisinde Türkçe'yi en doğru kullanan isim A Haber'den Ajans Gün İçi ile Banu El seçildi.

        - Ana Haber kategorisinde ise ATV'den Cem Öğretir ödülün sahibi oldu.

        - Ekonomi kategorisinde A Para'dan Serdar Kuter ödül aldı.

        - Turkuvaz Medya'nın hayata geçirdiği son proje olan Vav TV'de kullanılan dil de takdir kazandı. Ayşe Kaya Göktepe, Aile Çatısı programı ile ödüle layık görüldü.

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