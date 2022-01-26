Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı! 500 bin Suriyeli ülkesine döndü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Uluslararası Medya Enformasyon Derneği programında yapıtğı konuşmada Suriyeli mülteciler başta olmak üzere dünyada gündeme gelen insani ve toplumsal konularda Türkiye'nin duruşuna ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Altun Suriyeli mültecilerle ilgili yapılan çalışmalar ve ülkelerine dönüş yapmalarıyla ilgili de rakam verdi.

BARIŞ, GÜVEN...

Altun "Sözde değil özde çaba gösteriyor. Bölgenin barış, güven ve istikrarına katkıda bulunuyoruz. Bugüne kadar kendi ülkelerinde inşa edilen güvenli yaşam alanlarında kalmak üzere 500 binden fazla Suriyeli kadeşimiz onurlu bir şekilde vatanlarına geri döndü." dedi.