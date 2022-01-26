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    • 26.01.2022 12:52
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    • 26.01.2022 12:52
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    Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı! 500 bin Suriyeli ülkesine döndü

    Son dakika... İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye'nin dünya barışı ve insanlık onuru adına yaptığı çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Altun, "Bugüne kadar kendi ülkelerinde inşa edilen güvenli yaşam alanlarında kalmak üzere 500 binden fazla Suriyeli kadeşimiz onurlu bir şekilde vatanlarına geri döndü." dedi.

    Kaç Suriyeli ülkesine döndü? Altun açıkladı

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun Uluslararası Medya Enformasyon Derneği programında yapıtğı konuşmada Suriyeli mülteciler başta olmak üzere dünyada gündeme gelen insani ve toplumsal konularda Türkiye'nin duruşuna ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Altun Suriyeli mültecilerle ilgili yapılan çalışmalar ve ülkelerine dönüş yapmalarıyla ilgili de rakam verdi.

    BARIŞ, GÜVEN...

    Altun "Sözde değil özde çaba gösteriyor. Bölgenin barış, güven ve istikrarına katkıda bulunuyoruz. Bugüne kadar kendi ülkelerinde inşa edilen güvenli yaşam alanlarında kalmak üzere 500 binden fazla Suriyeli kadeşimiz onurlu bir şekilde vatanlarına geri döndü." dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı! 500 bin Suriyeli ülkesine döndü
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