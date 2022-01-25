Başkan Erdoğan dış politikada “barış, istikrar ve güvenlik” diplomasisi başlattı





BARIŞ İSTİKRAR GÜVENLİK ATAĞI

ERMENİSTAN: Karşılıklı uçak seferleri başla-yacak. Bu konuda yapılacakların listesi hazırlandı. Ermeniler için önemi olan bazı tarihi eserlerin restore edilmesi, Van başta olmak üzere sınır illerin turistik merkez haline getirilmesi hedefleniyor. Diasporanın baskısını kaldırmak için özellikle ticaret üzerinden kapı açılacak.