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    Başkan Erdoğan dış politikada “barış, istikrar ve güvenlik” diplomasisi başlattı

    Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla dış politikada “barış, istikrar ve güvenlik” diplomasisi başlattı.Yeni dönemde hangi ülkelerle hangi adımların atılacağı kararlaştırıldı.

    Zübeyde Yalçın
    Big diplomasi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dış politikada yeni bir dönem başlatma kararı aldı. Verdiği talimatlar üzerine Dışişleri Bakanlığı harekete geçip "Barış, istikrar ve güvenlik" diplomasisi başlattı. Yeni dönemde hangi ülkelerle hangi adımların atılacağı kararlaştırıldı:



    ÖZKOÇ VE ERDOĞDU'YA SUÇ DUYURUSU
    Başkan Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Tele 1 kanalındaki programda sarfedilen sözlerin, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığı belirtildi.



    BARIŞ İSTİKRAR GÜVENLİK ATAĞI
    ERMENİSTAN: Karşılıklı uçak seferleri başla-yacak. Bu konuda yapılacakların listesi hazırlandı. Ermeniler için önemi olan bazı tarihi eserlerin restore edilmesi, Van başta olmak üzere sınır illerin turistik merkez haline getirilmesi hedefleniyor. Diasporanın baskısını kaldırmak için özellikle ticaret üzerinden kapı açılacak.



        İSRAİL: İlk adım olarak karşılıklı kullanılan dile dikkat edilecek. Önce dil, sonra da ilişkilerin yumuşatılması düşünülüyor. İkinci adım olarak da uzun süre kapalı olan büyükelçiliklerin açılması planlanıyor. İki ülkenin büyükelçi isimleri belirleyip birbirlerine ilettikleri konuşuluyor. Daha sonra iki ülke liderlerinin görüşmesi bekleniyor.



        LİBYA: Türkiye, kendisine yakın tarafın iktidarda olması için bazı aşiretler ile görüşmeler yapıyor. Mısır'la ilişkilerin iyileştirilmesi ve bölgede denge kurulması planları da yapılıyor.



        KÖRFEZ ÜLKELERİ: Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan ile de daha sıcak ilişkiler için adımlar atılacak.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan dış politikada “barış, istikrar ve güvenlik” diplomasisi başlattı
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