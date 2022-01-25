Başkan Erdoğan dış politikada “barış, istikrar ve güvenlik” diplomasisi başlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dış politikada yeni bir dönem başlatma kararı aldı. Verdiği talimatlar üzerine Dışişleri Bakanlığı harekete geçip "Barış, istikrar ve güvenlik" diplomasisi başlattı. Yeni dönemde hangi ülkelerle hangi adımların atılacağı kararlaştırıldı:
ÖZKOÇ VE ERDOĞDU'YA SUÇ DUYURUSU
Başkan Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Tele 1 kanalındaki programda sarfedilen sözlerin, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığı belirtildi.
BARIŞ İSTİKRAR GÜVENLİK ATAĞI
ERMENİSTAN: Karşılıklı uçak seferleri başla-yacak. Bu konuda yapılacakların listesi hazırlandı. Ermeniler için önemi olan bazı tarihi eserlerin restore edilmesi, Van başta olmak üzere sınır illerin turistik merkez haline getirilmesi hedefleniyor. Diasporanın baskısını kaldırmak için özellikle ticaret üzerinden kapı açılacak.