



'OKUL YÖNETİMİ İLE ARAMI BOZDU'

Hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y.'nin öğrencisi T.K.'nin kendisine 'deli' dediğini ve küfrettiğini ileri sürerek dövdüğü ve 9 kez tokat attığı, öğrencinin de burnu kanadığı belirtildi. İddianamene Ali Rıza Y.'nin, ifadesine de yer verildi. Ali Rıza Y., ifadesinde "Derse başlamadan önce bir öğrenci yanıma gelip, T.K.'nin Gülcan Hocaya 'Ali Rıza hoca, deli' dediğini söyledi. T.K. bir hafta önce de benim hakkımda sınıfta sigara içtiğim ve öğrencilere küfrettiğim yönünde söylentiler çıkarttı. Bu nedenle okul yönetimi ile aram bozuldu. Olay günü, T.K.'ye özel olarak bu yaptıklarını sormak için koridora çıkartıp, konuşmak istedim. Birkaç kez mağdurun yüzüne tokat attım. Amacım; mağdurun sürekli yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmesini engellemekti. Öğrenciye 'sen benim hakkımda yalan, yanlış şeyleri nasıl söylersin' diye bağırdım" dedi.