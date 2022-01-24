İstanbul metro saatleri uzatıldı mı? 25 Ocak İstanbul metro çalışma saatleri! Metro seferleri ne zaman bitecek?

METRO METROBÜS OTOBÜS ÇALIŞIYOR MU?

Metro, metrobüs ve İETT otobüslerinin çalışması ile ilgili herhangi bir sınırlandırılma yapılmadı. Güncel bilgileri sizlerle paylaşacağız. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarılar devam ediyor.