Deprem uzmanından korkutan uyarı: Çok sayıda diri fay var, ciddi enerji birikti

Aykan, "Depremin olduğu yerde MTA'nin diri fay haritasında çizili bir fay bulunmuyor. Deprem, Havran-Balya fay zonunun, Kepsut segmentinin doğuya doğru devamı üzerinde oldu. Havran-Balya fay zonu üzerinde yapılan paleosismolojik çalışmalara göre de Kepsut segmenti üzerinde en son yüzey kırığı oluşturan deprem 1898 tarihinde meydana gelmiştir. Balıkesir, Dursunbey ilçesinde meydana gelen Mw=5 büyüklüğündeki deprem orta büyüklükte bir deprem olup normal şartlarda binalarda hasarlara ve can kayıplarına neden olmaz. Fakat ülkemizde özellikle kırsal mahallelerde taşıyıcı sistem yapısının yetersizliğinden dolayı yapılarda hasarlar ve can kayıpları olabilmektedir. Burada küçük depremler bir süre devam edecektir" dedi.

Dursunbey'deki deprem bölgesinde daha büyük depremler üretebilecek fayların olabileceği değerlendirmesinde bulunan Aykan, "Bu bölgede daha büyük depremler oluşturabilecek faylar bulunmaktadır ve bu fay hatlarında da ciddi enerji birikmesi mevcuttur" ifadelerini kullandı.

"BALIKESİR'DE ÇOK SAYIDA DİRİ FAY VAR"