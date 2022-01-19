Swap nedir, türleri nelerdir? Türkiye BAE Swap anlaşması neden yapıldı? Swap anlaşması doları nasıl etkiler?

Son dakika haberine göre Türkiye ile BAE merkez bankaları arasında swap anlaşması imzalandı. Anlaşmanın nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem ve 64 milyar lira düzeyinde oldu. Anlaşmanın iki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıdığı belirtildi. Peki Swap nedir, türleri nelerdir? Swap anlaşması neden yapıldı? Swap anlaşması doları nasıl etkiler?
SWAP NEDİR?
Swap ikili para takası demektir. Faiz Swapları, Para (Döviz) Swapları, Varlık swapları, Borç - sermaye swapı, Çapraz döviz swapı gibi türlere ayrılmaktadır. İşte Türkiye BAE arasındaki swap anlaşması hakkında bilgiler;
SWAP ANLAŞMASI NEDİR?
TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında ikili para takası yani swap anlaşması imzalandı.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar BAE dirhemi ve 64 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma 3 yıl geçerli olacak.
BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama ile TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu tarafından imzalanan anlaşma, karşılıklı mutabakatla uzatılabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TCMB Başkanı Kavcıoğlu, anlaşmanın, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını gösterdiğini ifade etti.
BAE Merkez Bankası Başkanı Balama ise "Bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.
SWAP TÜRLERİ
1- Faiz Swapları:
Sabit Faiz - Değişken Faiz Swapı
Değişken Faiz - Değişken Faiz Swapı
Vadeden önce son verme hakkı veren swaplar
Vadeli (Forward) Swaplar
Faiz oranının sonradan belirlenmesi hakkını veren swaplar
2- Para (Döviz) Swapları:
Sabit Faiz - Değişken Faiz Para Swapı
Değişken Faiz - Değişken Faiz Para Swapı
3-Diğer Swap türleri:
Para (Döviz) opsiyon swapları
Geçişli Swaplar
Birleşik geçişli swaplar
İkili para swapları
Para swapları nedir?
İlk modern para swapı 1982 yılında Dünya Bankası ve IBM arasında gerçekleştirilmiş ve sabit faizli Alman Markı ve İsviçre Frankı borçlarının Dünya Bankası'ndan sağlanan US Dolar borcu ile swap edilmesini içermiştir.
Bir para swapı iki taraf arasında, belirlenen tutarda bir paranın başka bir para ile değiştirilmesi ve belirli bir süre sonunda değiştirilen ana paraların geri verilmesini içeren bir anlaşma olarak tanımlanabilir.