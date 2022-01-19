Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.01.2022 10:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.01.2022 10:57
    ABONE OL

    Diyarbakır Emniyetinden fuhuş operasyonu! 16 kişiye 20 bin lira ceza

    Diyarbakır Emniyeti çeşitli adreslere yaptığı operasyonlar sonucu 4 kişiye adli işlem, 16 şahsa da fuhuş yapmaktan 20 bin 400 lira idari para cezası verdi.

    Diyarbakır’da fuhuş baskını! 20 bin lira ceza yediler

    Diyarbakır Emniyeti 2022'nin ilk 18 gününde çeşitli adreslere yaptığı operasyonlar sonucu 4 kişiye adli işlem, 16 şahsa da fuhuş yapmaktan 20 bin 400 lira idari para cezası uyguladı.



    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, aile hayatını ve toplumun sosyal düzenine zarar veren fuhuş konusunda yapılan hassas saha çalışmaları neticesinde, 2022 yılının ilk 18 gününde ilimizde çeşitli adreslerde denetimler gerçekleştirilmiştir.

    4 şahsa fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temini suçlarından adli işlem, 16 şahsa ise fuhuş yapmaktan toplam 20 bin 400 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    TAG Otoyolu’nda karla mücadele!
    Haberler Güncel Diyarbakır Emniyetinden fuhuş operasyonu! 16 kişiye 20 bin lira ceza
        SON DAKİKA