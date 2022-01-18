Doğal yaşam değil katliam! İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer sözünü tutmadı aç kalan tilkiler parka dadandı





Gerekli önlem alınmayınca tilki ve çakallar buradaki flamingolara yiyip dehşet saçtı. Tilki ve çakalların hışmından flamingoların yanı sıra ceylan, sülün ve tavus kuşları da nasibini aldı. Yapılan son sayımda 127 olan ceylan sayısının 55-60'lara kadar düştüğü anlaşıldı. Zayiatların fazla olmasında vahşi hayvan saldırılarına karşı Doğal Yaşam Parkı Yönetimi'nin gerekli önlemleri almamasının etkili olduğu vurgulandı. Bu arada parkta yaklaşık 6 ay kadar önce de bir zürafanın yediklerinden zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı.

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