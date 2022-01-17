SON DAKİKA! İllere göre koronavirüs vaka haritası güncellendi! İstanbul, Ankara ve İzmir'de koronavirüste son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımla 1-7 Ocak tarihleri arasında en çok vaka görülen ve vaka artışı yaşanan illeri açıkladı. Açıklanan illere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.
İşte Bakan Koca'nın yaptığı o paylaşım
1-7 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.
1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.
16 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
"NE ENDİŞE NE GEVŞEME! "
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloya ilişkin, "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir "salgın" olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız." ifadelerini kullandı.
15 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
14 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
13 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
12 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU