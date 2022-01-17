SON DAKİKA! İllere göre koronavirüs vaka haritası güncellendi! İstanbul, Ankara ve İzmir'de koronavirüste son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımla 1-7 Ocak tarihleri arasında en çok vaka görülen ve vaka artışı yaşanan illeri açıkladı. Açıklanan illere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

İşte Bakan Koca'nın yaptığı o paylaşım

1-7 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.