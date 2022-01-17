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    • 17.01.2022 14:28
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    Son dakika: Teröristlere nefes yok! Eren Kış-15 Operasyonu başladı

    Son dakika... Terörle mücadele başarılı bir şekilde devam ediyor. Batman'da Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve koruculardan oluşan 1440 personelin görev aldığı Eren Kış-15 operasyonu başladı.

    Eren Kış-15 Operasyonu başladı

    İçişleri Bakanlığı tarafından Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1440 personel görev alıyor.

    ARA BUL YOK ET

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Batman İlinde "EREN KIŞ-15 BATMAN-ZORİ ŞEHİT JANDARMA ER FATİH TEKDOĞAN" Operasyonu başlatıldı.

    Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1440) personel [(93) operasyonel tim] görev alıyor.

        Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur...
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