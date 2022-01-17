Bedelli askerlik sevk tarihleri, cep dönemleri! Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? 2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? Vatani görevini yerine getirecek olan yüzbinlerce gencin merakla araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Özellikle kısa süreli ve bedelli olarak yapmak isteyenler yeni yılın başlamasıyla birlikte fiyat araştırması da yapar oldu. Peki 2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik sevk tarihleri ve cep dönemleri belli oldu mu? 31 Aralık tarihine kadar işlemlerini tamamlayan vatandaşlar Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki bedelli askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar…
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Bedelli askerlik sonuçları 28 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Bedelli askerlik yerleri belli olduğu zaman e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NEDİR?
03 Şubat 2022
03 Mart 2022
31 Mart 2022
12 Mayıs 2022
09 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
15 Eylül 2022
13 Ekim 2022
10 Kasım 2022
08 Aralık 2022