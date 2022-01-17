Bedelli askerlik sevk tarihleri, cep dönemleri! Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? 2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Askerlik yerleri açıklandı mı 2022? Vatani görevini yerine getirecek olan yüzbinlerce gencin merakla araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Özellikle kısa süreli ve bedelli olarak yapmak isteyenler yeni yılın başlamasıyla birlikte fiyat araştırması da yapar oldu. Peki 2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik sevk tarihleri ve cep dönemleri belli oldu mu? 31 Aralık tarihine kadar işlemlerini tamamlayan vatandaşlar Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki bedelli askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar…