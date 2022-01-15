Başkan Erdoğan Aydın'da: Yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Aydın'a geldi.



ÇOCUKLARLA FOTOĞRAFLAR ÇEKTİRDİ

Erdoğan, kendisini karşılayanlar arasında yer alan yöresel kıyafetli çocuklarla selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

AÇILIŞLAR VE İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILACAK

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni, Gökbel Barajı, 4398 Kişilik Öğrenci Yurdu, ADÜ Hastane Ek Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak, AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.