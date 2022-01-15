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    • 15.01.2022 13:59
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    • 15.01.2022 13:59
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    Başkan Erdoğan Aydın'da: Yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Aydın'a geldi. Erdoğan, kendisini karşılayanlar arasında yer alan yöresel kıyafetli çocuklarla selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

    AA
    Başkan Erdoğan Aydın’da

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Aydın'a geldi.


    ÇOCUKLARLA FOTOĞRAFLAR ÇEKTİRDİ
    Erdoğan, kendisini karşılayanlar arasında yer alan yöresel kıyafetli çocuklarla selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

    AÇILIŞLAR VE İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILACAK
    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni, Gökbel Barajı, 4398 Kişilik Öğrenci Yurdu, ADÜ Hastane Ek Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak, AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Aydın'da: Yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı
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