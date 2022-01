İlk Türkiye tanıdı! Aliyev'den Başkan Erdoğan'a kutlama mesajı

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlama konusundaki kararlı ve net tavrınız, davamıza sarsılmaz desteğiniz bize her zaman ilham verdi ve bize ek güç verdi. Azerbaycan halkı, 44 günlük Vatan Savaşı'nın ilk saatlerinden son dakikalarına kadar siz, Türkiye Cumhuriyeti ve kardeş halkınızın gösterdiği manevi desteği ve dayanışmayı asla unutmayacaktır. Bugün, kurtarılmış toprakların büyük bir yeniden inşası ve restorasyonunda Türkiye ile yan yana çalışmak bizim için büyük bir zevk. Biz de her konuda kardeş Türkiye'nin her zaman yanında olacağız. Bugünün gerçeğinin ve halklarımız için gurur kaynağı olan örnek Azerbaycan-Türk birlik ve kardeşliğinin gelecek nesillere stratejik bir yol haritası, ebedi ve sarsılmaz bir miras olarak kalacağından eminim. Bu önemli tarihi yıldönümünü bir kez daha içtenlikle kutluyor, kardeş Türkiye halkına sağlık, çalışmalarınızda başarılar, barış ve refah diliyorum" sözlerine yer verdi.