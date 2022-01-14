İlk Türkiye tanıdı! Aliyev'den Başkan Erdoğan'a kutlama mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye ve Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30'uncu yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği kutlama mesajı yer aldı.
KARDEŞLİK DAYANIŞMA
Aliyev, "Sayın Cumhurbaşkanı, sevgili kardeşim, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30'uncu yıl dönümünü sizleri ve kardeş Türkiye halkını en içten dileklerimle kutluyor, en iyi dileklerimi iletiyorum. Kardeş Türkiye ile 14 Ocak 1992'de diplomatik ilişkilerin kurulması Azerbaycan Cumhuriyeti tarihinde önemli bir olaydı. Yirminci yüzyılda ikinci kez bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'ın önce Türkiye tarafından tanınması, ardından diplomatik ilişkilerin kurulması, gerçek bir kardeşlik ve dayanışma örneği olarak halkımızın milli hafızasına ebediyen kazınmıştır" ifadelerine yer verdi.
"TEK MİLLET, İKİ DEVLET"
Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin son dönemde büyük bir gelişme gösterdiğini de gururla belirtmek istediğini ifade eden Aliyev, "Ülkelerimiz, tarihi sınavlardan onur ve gururla geçerek, 'Tek millet, iki devlet' sloganının ruhuna bağlılıklarını bir kez daha kanıtlamış ve onu yaşatmıştır. Bugün halklarımızın asırlık birliği, kardeşliği ve dostluğu gibi sağlam temeller üzerine inşa edilmiş devletlerarası ilişkilerimiz en üst düzeydedir. Kardeş ülkelerimizin siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, enerji, askeri, teknolojik ve diğer alanlarda karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinden ve uluslararası kuruluşlardaki başarılı iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.