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    • 14.01.2022 18:52
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'ne katıldı. Tören alanından deniz yoluyla Çengelköy'e geçen Başkan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara oyuncak hediye etti.

    Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti.

    Erdoğan, İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'ne katıldı.

    Başkan Erdoğan, daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile deniz yoluyla Çengelköy'e geçti.

    VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
    Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

    Erdoğan, Bakan Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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