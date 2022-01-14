Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan, daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile deniz yoluyla Çengelköy'e geçti.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Erdoğan, Bakan Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.