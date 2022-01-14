Akkuyu’da önemli gelişme! 5’nci katmanı da takıldı

İşlemin başarıyla tamamlandığını bildiren Butckikh, "Yük, bir milimetrelik hassasiyetle kurulum yerine taşındı. Bir sonraki aşamada inşaatçıların kutup vincinin ray hattı için destek görevi görecek 60 konsolu monte etmesi gerekecek. Bu, reaktör binasının önemli bir yapısal elemanıdır. Büyük boyutlu ekipmandan ve vinçle kaldırılan yüklerden gelen ana yükleri onlar taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

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