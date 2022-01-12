14 Ocak 2022 Cuma okullar tatil mi? Yarın okullar hangi il ve ilçelerde tatil olacak? Valilik ve MEB kar tatili açıklamaları...

Haftanın ilk günüyle birlikte kar yağışı pek çok ilimizde etkisini göstermeye başladı. Yaşamı olumsuz etkileyen yağışlar sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda yarın okulların tatil edildiği il ve ilçeler arama motorları üzerinden en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki, 14 Ocak 2022 okullar tatil mi? Yarın okullar hangi il ve ilçelerde tatil olacak? Valilik ve MEB kar tatili açıklamaları var mı? İşte merak edilenler...
14 OCAK 2022 OKULLAR TATİL Mİ? YARIN OKULLAR HANGİ İL VE İLÇELERDE TATİL OLACAK?
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13 OCAK 2022 OKULLAR TATİL Mİ?
Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarın tatil edilen il ve ilçeler açıklanıyor.
ORDU
Ordu'nun Korgan, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Korgan, Mesudiye ve Akkuş'da eğitim ve öğretime 13 Ocak Perşembe günü ara verildiği kaydedildi.
Söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.
TUNCELİ
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Pülümür,Ovacık ve Nazımiye İlçelerimizde eğitim öğretime 1 (bir)gün süre ile ara verilmiştir.
Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitimle okula gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.
Eğitim öğretime ara verilen ilçelerimizde, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır.
BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.