13 Ocak Perşembe Konya’da bugün okullar tatil mi edildi? Konya Valiliği kar tatili açıklaması! Konya’da okullar tatil mi?

Konya'da okullar tatil mi? Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde konuya dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler yarın okullarda ders işlenip işlenmeyeceğini merak ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Konya'da hava şartlarından dolayı ulaşım da olumsuz etkilendi ve okulların bugün ne olacağı sorgulanır oldu. Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları gelmeye başladı, peki Konya Valiliği'nden duyuru geldi mi? 13 Ocak Perşembe Konya'da bugün okullar tatil mi edildi?
13 OCAK PERŞEMBE KONYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Konya Valiliği tarafından okulların tatil olduğuna ilişkin bir açıklama gelmedi, konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.