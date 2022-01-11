Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.01.2022 09:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.01.2022 09:08
    ABONE OL

    Denizli’de bugün okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe Denizli’de yarın kar tatili var mı? Denizli Valiliği açıklaması

    Denizli'de bugün okullar tatil mi edildi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının sonrasında bütün illerden vatandaşlar kar yağışı incelemelerini yapmaya başladı. Bir yandan da yarın okullarda ders işenip işlenmeyeceğini merak ediyorlar. Denizli'de yaşam sürdüren öğrenciler, öğretmen ve velileri yarın okulların tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki 13 Ocak Perşembe Denizli'de kar tatili var mı? Denizli Valiliği açıklaması açıklaması geldi mi?

    takvim.com.tr
    Denizli’de yarın okullar tatil mi edildi?

    Denizli'de bugün okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe Denizli'de kar tatili var mı? Denizli Valiliği açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülke genelinde görülen kar yağışlarının ardından tüm illerden vatandaşlar kendi şehrinde okulların tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki Denizli'de bugün okullarda ders işlenecek mi?

    13 OCAK DENİZLİ'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

    Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

    Olumsuz hava şartlarının insan sağlığını ve trafik güvenliğini tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

    Eğitim ve öğretimin yarın uzaktan devam edileceği belirtildi.

        METEOROLOJİDEN UYARI GELDİ

        Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Meteoroloji'nin raporuna göre hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul'da sağanak yağış yerini kara bırakacak. İstanbul'da bugün sağanak yağış beklenirken yarın ve perşembe günü kar yağışının görülmesi bekleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Damattan geline bir adet keleş
        Haberler Güncel Denizli’de bugün okullar tatil mi edildi? 13 Ocak Perşembe Denizli’de yarın kar tatili var mı? Denizli Valiliği açıklaması…
            SON DAKİKA