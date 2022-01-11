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    • 12.01.2022 09:05
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    Ankara’da bugün okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Ankara’da okullarda kar tatili olacak mı? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması

    Ankara'da bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava hali uyarıları gelmeye devam eder iken Türkiye genelinden vatandaşlar kendi ilindeki sıcaklıkları öğrenmek istiyor. Peki Ankara'da kar yağışı var mı yarın okullarda ders işlenecek mi yoksa tatil mi edilecek? 13 Ocak Ankara'da okullarda kar tatili olacak mı? Ankara Valiliği'nden öğrenci, öğretmen, velilerin merakla beklediği kar tatili açıklaması geldi mi? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Ankara’da yarın okullar tatil mi?

    Ankara'da bugün okullar tatil mi? 13 Ocak Ankara'da okullarda kar tatili olacak mı? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ankara'da yaşayan öğrenciler, veliler, öğretmenler okulların yarın açık olup olmadığını merak ederek araştırmaya başladı. Hava durumuyla ilgili uyarı gelirken okullarla ilgili son gelişmeleri de öğrenmek isteyenler için tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    13 OCAK ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

    Ankara Valiliği'nden konuya dair henüz bir açıklama gelmedi, dersler aynı şekilde devam edecek. Kar tatili açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    ANKARA'DA KAR YAĞIŞI VAR MI?

    Ankara Valiliği'nden 'soğuk ve yağışlı hava uyarısı' yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 12 Ocak Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı, hafta sonuna kadar da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; 12 Ocak Çarşamba günü genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, 13 Ocak Perşembe günü ise hafif kar şeklinde olması beklendiğinden, hava şartlarının getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

        METEOROLOJİDEN UYARI GELDİ

        Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Meteoroloji'nin raporuna göre hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul'da sağanak yağış yerini kara bırakacak. İstanbul'da bugün sağanak yağış beklenirken yarın ve perşembe günü kar yağışının görülmesi bekleniyor.
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        Haberler Güncel Ankara’da bugün okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Ankara’da okullarda kar tatili olacak mı? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması…
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