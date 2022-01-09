Yüzyüze eğitim bitecek mi? Okullar kapanacak mı? Dersler online olarak mı işlenecek? İşte MEB Bakanı açıklaması…

Okullar kapanacak mı? Koronavirüs vakalarının artmaya başlamasıyla birlikte tüm illerden öğrenciler ve velileri okulların yeniden uzaktan eğitime geçip geçmeyeceğini merak eder oldu. Konuyla ilgili Milli Eğitim MEB Bakanı Mahmut Özer önemli açıklamalar yaptı ve kafalardaki soru işaretleri de cevabını bulmuş oldu. Peki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için Yüzyüze eğitim bitecek mi? Dersler online olarak mı işlenecek? Yaklaşan yarı yıl tatili tarihinde herhangi bir değişiklik olacak mı? Öne çekilme ya da ertelenme durumu söz konusu mu? İşte tüm bilgiler…
OKULLAR KAPANACAK MI?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantı ve son Kovid-19 vaka sayılarının hatırlatılarak, Bakanlığın bu süreçte yüz yüze eğitimle ilgili planlamalarının sorulması üzerine Özer, 6 Eylül'den itibaren başlattıkları yüz yüze eğitimde sınıf bazlı uygulamayı çok başarılı şekilde yürüttüklerini ifade etti.
Kovid-19'a karşı tüm dünyada aşı, maske, mesafe ve temizlik kurallarının uygulandığını, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu ile koordineli bir şekilde süreci çok başarılı bir şekilde yönettiklerini ifade eden Özer, "Türkiye genelinde 850 bin sınıf var. Bugün itibarıyla 3 bin 451 sınıfımızda Kovid-19 veyahut yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi." bilgisini verdi.
YARI YIL TATİLİ TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?
Yarıyıl tatilinin bir hafta erkene çekilmesi ve uzatılması ihtimalinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Özer, şöyle devam etti: "Bu sık sık konuşuldu, şu an için gündemimizde yok. Şu an için yarıyıl tatilini bir hafta öne almak veya bir hafta sonuna ilave etmekle ilgili herhangi bir planlamamız yok. Sadece süreci yakından takip ediyoruz. Eğer gerekirse bu önlemi alabiliriz ama şu an için bizim bilimsel davranmamız gerekiyor. Yani verili bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Verileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmamız gerekiyor. Şu andaki elimizdeki veriler, yüz yüze eğitime ara vermeyi veya 1 hafta tatili öne getirmeyi gerektirmiyor."