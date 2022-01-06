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    • Güncel
    • 06.01.2022 10:33
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    • 06.01.2022 10:33
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    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kur'an kurslarına Orta Çağ zihniyeti diyen CHP'li Özgür Özel'e tokat gibi yanıt

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'li Özgür Özel'in tepki çeken sözlerine ilişkin "Eski Türkiye’nin adetlerini hortlatmak isteyenler Kur'an kurslarına Orta Çağ zihniyeti diyen çağdışı zihniyet bilmelidir ki o köprülerin altından çok sular aktı." açıklamasında bulundu.

    CHP’li hadsiz Özgür Özel’e tokat gibi yanıt

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an kursları için skandal ifadeler kullanarak bu kurslar için "Ortaçağ zihniyeti" demişti.

    CHP'li Özgür Özel, Diyanet'i ve 4 - 6 yaş Kur’an kurslarını hedef aldı



    O KÖPRÜLERİN ALTINDAN ÇOK SULAR AKTI
    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'li Özgür Özel'in tepki çeken sözlerine ilişkin "Eski Türkiye'nin adetlerini hortlatmak isteyenler Kur'an kurslarına Orta Çağ zihniyeti diyen çağdışı zihniyet bilmelidir ki o köprülerin altından çok sular aktı." açıklamasında bulundu.

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    Haberler Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kur'an kurslarına Orta Çağ zihniyeti diyen CHP'li Özgür Özel'e tokat gibi yanıt
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