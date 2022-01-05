Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını duyurdu





Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi.



"HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE DİKKATLİ OLUN"

Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun" ifadelerini kullandı.