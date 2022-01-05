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    • Güncel
    • 05.01.2022 19:52
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    • 05.01.2022 20:10
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, 5 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi.


    "HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE DİKKATLİ OLUN"
    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun" ifadelerini kullandı.

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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını duyurdu
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