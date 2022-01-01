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    • Güncel
    • 01.01.2022 14:54
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    • 01.01.2022 14:54
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    Muhalefetin 2021 skandalları tek videoda!

    AK Parti Gençlik Kolları, sosyal medyadan muhalefet partilerinin 2021 yılındaki skandallarını içeren bir video yayınladı. Video kısa süre içinde sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

    Muhalefetin 2021 skandalları tek videoda!

    AK Parti Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, muhalefet partilerinin genel başkanlarının ve temsilcilerinin 2021 yılında tepki toplayan açıklamaları ve skandalları yer aldı.

    İşte muhalefetin 2021 skandalları

    Videoda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin vatandaşlara karşı fiziki ve sözlü hakaretlerine yer verildi. Ayrıca yapılan paylaşım, CHP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl ile ilgili "Yeter ki yeter de" videosuna da göndermelerde bulunuyor.

    AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan CHP'nin resmi Twitter hesabını etiketleyerek "2021 Z raporunuz" açıklamasıyla CHP'ye gönderme yaptı.

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    Haberler Güncel Muhalefetin 2021 skandalları tek videoda!
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